Ще не остаточна перемога: чого можуть досягти ЗСУ за 2023 рік

Не варто очікувати швидкого й легкого завершення війни, зокрема, навіть у цьому році. Утім ЗСУ матимуть багато досягнень у 2023 році.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Поки ж росіяни перебувають у величезній пастці на Донеччині, короною якої є Бахмут.

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Україна у 2023 році деокупує окуповані у 2022 році території

Коваленко зазначив, що бачить перспективу 2023 року саме у звільненні територій, які були окуповані у 2022 році. Вихід до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини, окупованої у 2014 році.

Початок фази контрнаступу вже в Донецькій області. Не виключаю навіть виходу до тих меж окупованих територій Донеччини 2014 року. А саме повноцінний сценарій звільнення вже цих територій розпочнеться у 2024 році,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Коваленко про те, чого можуть досягти ЗСУ за 2023 рік: дивіться відео

Різні думки щодо завершення війни

В Офісі Президента України говорять, що швидше Україна отримає необхідну зброю, то швидше завершиться війна. Російський наступ завершиться величезними втратами, що відкриє Україні шлях до контрнаступу, внаслідок якого кількість поразок Росії збільшиться.

У НАТО переконані, що Путін готується воювати довго. За словами Столтенберга, Захід має бути готовий до затяжного періоду бойових дій в Україні. Однак слід посилити допомогу нашій державі, аби війна якнайшвидше завершилась.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що бойові дії триватимуть упродовж всього 2023 року. Він додав, що прогнати всіх окупантів з території України буде дуже й дуже складно, але він не говорить про те, що це неможливо.

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