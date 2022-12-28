Половина шляху до перемоги вже пройдена: Данілов розповів, що чекає на українців далі

В Україні триває 10 місяць російсько-української війни. Наразі прийшов час для максимального зосередження українців на перемозі.

Попри ганебні поразки на фронті Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Путін й далі намагається ліквідувати нашу державність та знищити українців як націю.

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Пів шляху до перемоги вже пройдено

Данілов зазначив, що Україна подолала вже половину свого шляху боротьби за незалежність. Проте, за словами посадовця, найважчі дні – попереду.

Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини,

– пояснив секретар РНБО.

Аналізуючи слова Данілова, можна ствердити, що війна в Україні перебуває на кульмінаційній стадії. Ворог стягує свої війська та техніку для нового наступу, проте його сили та резерви вже вичерпалися.

Зокрема, на це вплинули й нещодавні вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Внаслідок "бавовни" є жертви і постраждалі серед російських військових. У міноборони Росії зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох і поранили чотирьох військовослужбовців.

Останні заяви Данілова