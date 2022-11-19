Вийти на кордони 1991 року можна й до кінця зими, – Світан спрогнозував хід війни

Збройні Сили України поступово виборюють в окупантів кожен метр рідної землі. Україна точно поверне всі свої території. Військові експерти припускають, що це станеться за кілька місяців, можливо, вже до кінця зими.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. На його думку, Україна може вийти на кордони 1991 року вже до кінця цієї зими.

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Він зазначив, що до Нового року ЗСУ не встигнуть звільнити всі території, адже нам партнери не надали авіацію та далекобійні ракети.

З тим озброєнням, яке в нас є та яке планують надати Україні, до кінця зими ми зможемо вийти на кордони 1991 року – тобто зайти в Крим і Донбас,

– пояснив Світан.

Але, за його словами, чи закінчиться на цьому війна – це спірне питання, адже Росія навряд чи заспокоїться.

Військовий експерт зауважив, що закінчитися війна може лише тоді, якщо до часу, коли Україна вийде на свої кордони 1991 року, ми увійдемо в НАТО. "Якщо нас туди приймуть, і ми "прикриємося" парасолею НАТО, то тоді війна, можливо, закінчиться", – вважає експерт.

Якщо цього не станеться, то воювати ми будемо ще з тими країнами, які залишаться після розвалу Росії, тобто після знищення російської армії на українській території,

– зазначив Світан.

Він пояснив, що Росія розпадеться на складові федеральні утворення, і з ними доведеться воювати ще років 10, щоб утримувати і хвилю міграції, і воєнні формування, типу ПВК "Вагнер", бо вони не заспокояться.

На його думку, війна буде продовжуватися на кордоні між Росією та Україною щонайменше 10 років. "Лише якщо ми вступимо в НАТО, то це швидко закінчиться, а в іншому випадку – на це піде років 10", – додав він.

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До слова, на фоні звільнення з-під окупації Херсону, у Міноборони дали прогноз й щодо півострова Крим. Генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов вважає, що повернутися до Криму нашим військовим вдасться до кінця грудня цього року. Що ж стосується завершення війни, то, на його думку, це може статися до весни наступного року.

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