Те, наскільки швидко закінчиться війна, залежить і від того, чи наважиться США постачати серйозну зброю Україні. Після того, як це відбудеться, війна насправді завершиться за кілька тижнів.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист з США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Фінляндія надасть Україні ще один пакет військової допомоги.

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Серйозна зброя швидко закінчила б війну

Піонтковський зазначив, що російський військовий експерт Михайло Ходарьонок говорив, що в американців на складах ще стільки озброєння, що війна може закінчитись дуже швидко. Дійсно, можна уявити, як би швидко рухалась Україна далі після звільнення Херсона, якби в її розпорядженні були ще 100 танків, 50 літаків F-16, далекобійні ракети тощо. Війна закінчилась би за кілька тижнів, ще до Нового року.

Важливо, що це розуміють усі військові й, очевидно, політичні експерти в Росії. За всіма цими розмовами про могутність Росії, вони розуміють, що вся їхня військова машина, вся їхня політична система, їхнє власне життя, безпека залежать від дідуся Байдена. Чи наважиться він на серйозні постачання,

– зауважив російський публіцист з США.

Піонтковський про те, чи наважаться США на серйозні постачання зброї: дивіться відео

Байдену рано чи пізно доведеться прийняти таке рішення

Він продовжив, що Ходарьонок про американську зброю говорив з образою на своїх співвітчизників, які втягнули його країну у війну, яку Росія з крахом програє. Якщо американці не наважаться на серйозні постачання й залишиться сьогоднішній рівень постачання, то Україна деокупує свої території до весни. Однак ціна дуже серйозна – життя військових і цивільних жителів мирних міст.

"Тому дідусю Байдену доведеться прийняти це рішення досить швидко. Тому мені й не подобається епізод з падінням ракет у Польщі, бо він відвернув увагу, зокрема, американського політичного керівництва. Навіть, якщо то російські ракети, НАТО зам'яло б цей інцидент", – наголосив Піонтковський.

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