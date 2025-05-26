Не лише економіка: що може вплинути на можливість Росії вести війну

У Росії великі проблеми в економіці, тому можливостей вести війну проти України стає все менше. Однак війна точно не буде тривати довше, ніж життя кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, Путін точно не буде жити довго, якщо враховувати стан його здоров'я та політичні фактори.

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"Усе залежить від здоров'я Путіна"

Микола Давидюк зазначив, що зараз війна в Україні буде обмежуватися не лише можливостями Росії, а й, зокрема, віком Путіна, який лімітований. У нашій державі та на Заході президенти змінюються, однак у країні-агресорці влада належить одному диктатору.

Тому зараз російська можливість довжини війни обмежується життям і здоров'ям Путіна. Якщо в Україні ця величина змінна, то в них стала. Тому зараз ми можемо це враховувати як факт,

– вважає він.

Те, що відбувається на лінії фронту, також сильно залежить і від наших партнерів, від їхніх технологічних можливостей і так далі.