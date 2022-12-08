Подоляк назвав умову, яка точно означатиме закінчення війни
Україна не збирається йти на жодні компроміси з Росією щодо замороження бойових дій чи інших абсурдних домовленостей про нову лінію розмежування тощо. Умовний "Мінськ-3" нікому не потрібний. Фінал війни може бути лише один.
Про це 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, в жодному разі не можна йти на підписання мирного договору з Росією в теперішній ситуації.
Важливо Коли закінчиться війна: що про це кажуть Україна, Росія, Захід та історія
Можливо, деякі люди й розраховують на умовний "Мінськ-3" з новою лінією розмежування. Але наслідки від такого рішення будуть катастрофічними. Війна на цьому не закінчиться.
Це не буде фіналом війни. Це буде початком іншого етапу війни. І знову-таки ми отримаємо внутрішні негативні процеси в Україні,
– зазначив Подоляк.
Коли закінчиться війна в Україні
Наразі рано говорити про терміни закінчення бойових дій. Але є одна чітка умова, за якої війна завершиться. Це – повна поразка Росії на території України. Іншого варіанту немає.
Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться тільки тоді, коли Росії програє на території України у повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитися в той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі,
– наголосив Подоляк.
В повному обсязі – це разом із півостровом Кримом та окупованими з 2014 року землями Донецької та Луганської областей.
Подоляк підкреслив – немає ніякого Криму, який нібито де-факто контролює хтось інший, та ніякого так званого "донбаського народу". Ніхто не дозволить виносити питання щодо цих територій на окреме обговорення. Це все – територія України.
Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу о 17:00
Далі буде ще цікавіше
Після воєнної поразки триватиме певний процес фіналізації війни. Тоді Україні потрібно буде виконати до кінця 2 важливих процеси щодо Росії. Перший – це репарації.
Ми маємо забрати в них низку репарацій. При цьому вони не мають бути одноразовими. Все має бути розподілено упродовж 10–20–30 років. Це – величезна сума, яку Україна має стягнути з Росії. І репарації мають бути накладені не на один рік,
– переконаний Подоляк.
Другий процес – притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Зокрема, Україна має забрати десятки та сотні окупантів на спеціальний міжнародний трибунал.
Важливі прогнози щодо війни в Україні
- Президент України Володимир Зеленський припустив, коли в Україні може завершитися війна. Він обережно сподівається, що "мирний час" настане вже у наступному році.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, чи може війна в Україні затягнутися аж до 2024 року. Такий варіант можливий через певні геополітичні нюанси. Однак не факт, що він здійсниться.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що найближчі місяці війни можуть бути важкими. Тому він закликав партнерів подвоїти військову допомогу для України.