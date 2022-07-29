Ми ще будемо їх топити, – Кривонос пояснив, від чого залежить удар по флоту росії

Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос відповів на питання, чи можемо ми вдарити по Чорноморському флоту росії, який дислокується в районі тимчасово окупованого українського півострова Крим.

Запустити ракети – не проблема

За його словами, ми можемо знищити ворожий флот, однак зараз на це впливає декілька чинників. Про це Кривонос сказав ексклюзивно 24 каналу.

До речі Ми змусили їх змінити тактику, – генерал Кривонос назвав вимоги для успішного контрнаступу

Як пояснив генерал, ворог ще має потужну систему протиповітряної оборони. Тому запустити ракети – це не проблема.

Сергій Кривонос Генерал Збройних Сил України Головна полягає в тому, що вони, насамперед, мусять долетіти. Для того, щоб ми впевнено вражали кораблі ворога, ми мусимо надійно "подавити" їхню систему ППО.

"Нагодують крабів": Кривонос пригрозив окупантам

Він нагадав, що саме так і було з крейсером "Москва", коли завдяки правильному використанню "Байрактарів" ми знищили системи радіолокаційного виявлення ракет. Після того наш "Нептун" спокійно влучив у борт корабля, тож він швидко затонув.

"Тому це не просто запустити ракету, потрібно здійснити цілий комплекс заходів. Це все буде. Ми обов'язково ще будемо топити їх. Вони ще годуватимуть своїми офіцерами та матросами чорноморських крабів", – наголосив Кривонос.

Повністю інтерв'ю з Кривоносом: дивіться відео

Скільки ворожих кораблів зараз у морях України

росія атакує мирні міста України з акваторії Чорного моря, де тримає декілька кораблів, які оснащені "Калібрами". Також окупанти тримають корабельне угруповання в Азовському морі.

У ВМС ЗС України розповіли, що станом на 26 липня у Чорному морі в готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі залучено 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Окрім того, до ворожих 7 кораблів та катерів перебувають в Азовському морі для контролю морських комунікацій.