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      Коли Росія припинить транзит газу через Україну, якщо не укладуть нову угоду

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      Росія може припинити транзит газу через Україну вже вранці 1 січня / 5.ua

      Російський "Газпром" повідомив "Нафтогазу", що може припинити транзит газу через Україну 1 січня о 10:00 за московським часом. Підстав для постачання газу не буде, якщо сторони не укладуть нову транзитну угоду.

      "Я нагадаю, що у листі, який "Газпром" надіслав "Нафтогазу", чорним по білому написано, що 1 січня о 10 годині за московським часом у "Газпрому" не буде підстав для того, аби газ постачався у напрямку України", – розповів в інтерв'ю DW виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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      Він додав, що цією фразою у "Газпромі" фактично визнали, що перекриють "трубу", припинивши транзит газу через газотранспортну систему України.

      Водночас без транзитного договору в України теж не буде підстав постачати російський газ зі своєї ГТС до Європи. Тож такий газ закачають до підземних сховищ до того часу, коли з’явиться його законний власник.

      Зауважимо, що кінцевий термін для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України спливає 13 грудня. А чергові технічні консультації щодо транзиту заплановані на 29 листопада.

      Як перебігають переговори про контракт на транзит газу з Росії через Україну

      • Чинний контракт про транзит газу до Європи між Росією та Україною завершується 31 грудня.
      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують угоду лише на 1 рік.
      • При цьому у пропонованому Росією контракті є умова, відповідно до якої України та РФ повинні відмовитися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинити всі судові розгляди. У свою чергу в "Нафтогазі" наголошують, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Згодом "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки держава не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" кажуть, що зараз Україна володіє рекордними запасами газу в підземних сховищах – 21,7 мільярда кубометрів. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів кубометрів.
      • Ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року можуть зрости в 1,8 раза, якщо Україна і Росія не укладуть новий контракт на транзит газу.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газ Газовий контракт Газовий конфлікт Європа Євросоюз
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