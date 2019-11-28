Коли Росія припинить транзит газу через Україну, якщо не укладуть нову угоду

Російський "Газпром" повідомив "Нафтогазу", що може припинити транзит газу через Україну 1 січня о 10:00 за московським часом. Підстав для постачання газу не буде, якщо сторони не укладуть нову транзитну угоду.

"Я нагадаю, що у листі, який "Газпром" надіслав "Нафтогазу", чорним по білому написано, що 1 січня о 10 годині за московським часом у "Газпрому" не буде підстав для того, аби газ постачався у напрямку України", – розповів в інтерв'ю DW виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Важливо: Якою буде ціна на газ до кінця опалювального сезону

Він додав, що цією фразою у "Газпромі" фактично визнали, що перекриють "трубу", припинивши транзит газу через газотранспортну систему України.

Водночас без транзитного договору в України теж не буде підстав постачати російський газ зі своєї ГТС до Європи. Тож такий газ закачають до підземних сховищ до того часу, коли з’явиться його законний власник.

Зауважимо, що кінцевий термін для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України спливає 13 грудня. А чергові технічні консультації щодо транзиту заплановані на 29 листопада.

Як перебігають переговори про контракт на транзит газу з Росії через Україну