Коли зарплати в Україні зможуть наздогнати польські

Українські зарплати можуть наздогнати польські через 7-10 років. При цьому динаміка реальної середньої зарплати по всіх галузях в Україні в декілька разів випереджає динаміку зростання такої ж зарплати в Польщі.

Наздоганяти польські зарплати ще довго, але зробити це можливо, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше, ніж у Польщі, то нам потрібно 7 років, щоб наздогнати зарплати сусідів,

– підрахував Милованов.

Ось простий розрахунок: на сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша, ніж в Україні. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% на рік, то через 7 років збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто зрівняємо зарплати.

Середня зарплата в доларах у 2014-2018 роках в Україні та Польщі

Професійна, наукова та технічна діяльність

Україна – 377,5 долара (2017 рік), 446,5 долара (2018 рік);

Польща – 1426,2 долара (2017 рік), 1592,7 долара (2018 рік).

Інформація та телекомунікації

Україна – 451,9 долара та 527,8 долара;

Польща – 1977,1 долара та 2208,7 долара.

Фінанси та страхова діяльність

Україна – 483,7 долара та 594,1 долара;

Польща – 1871,2 долара та 2078,3 долара.

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Темп зростання середньої реальної зарплати у 2018 році

В Україні – 29,2%;

у Польщі – 8,1%.

Порівняно з 2017 роком

В Україні – 35,5%;

у Польщі – 4,5%.



Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу