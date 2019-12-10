Коли зарплати в Україні зможуть наздогнати польські
Українські зарплати можуть наздогнати польські через 7-10 років. При цьому динаміка реальної середньої зарплати по всіх галузях в Україні в декілька разів випереджає динаміку зростання такої ж зарплати в Польщі.
Наздоганяти польські зарплати ще довго, але зробити це можливо, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
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Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше, ніж у Польщі, то нам потрібно 7 років, щоб наздогнати зарплати сусідів,
– підрахував Милованов.
Ось простий розрахунок: на сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша, ніж в Україні. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% на рік, то через 7 років збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто зрівняємо зарплати.
Середня зарплата в доларах у 2014-2018 роках в Україні та Польщі
Професійна, наукова та технічна діяльність
- Україна – 377,5 долара (2017 рік), 446,5 долара (2018 рік);
- Польща – 1426,2 долара (2017 рік), 1592,7 долара (2018 рік).
Інформація та телекомунікації
- Україна – 451,9 долара та 527,8 долара;
- Польща – 1977,1 долара та 2208,7 долара.
Фінанси та страхова діяльність
- Україна – 483,7 долара та 594,1 долара;
- Польща – 1871,2 долара та 2078,3 долара.
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Темп зростання середньої реальної зарплати у 2018 році
- В Україні – 29,2%;
- у Польщі – 8,1%.
Порівняно з 2017 роком
- В Україні – 35,5%;
- у Польщі – 4,5%.
Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу