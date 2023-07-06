Експосадовці США вели таємні переговори з росіянами щодо України, – ЗМІ

У квітні 2023 року група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Такими таємними переговорами експосадовці США хотіли "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні". Про це повідомляють джерела телеканалу NBC News.

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Що відомо про таємні переговори у США

Згідно з даними ЗМІ, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. При цьому американська та російська сторони офіційно не коментували й не підтверджували цієї зустрічі.

Журналісти NBC News з'ясували, що американську сторону представляли:

Річард Хаас – чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру;

експерт із питань Європи Чарльз Купчан;

експерт з питань Росії Томас Грем.

Усі вони раніше працювали в Білому домі або Державному департаменті США. Окрім них, до обговорення долучились деякі колишні посадовці Пентагону.

Із російського боку, не враховуючи Лаврова, були присутні "науковці, керівники найбільших аналітичних центрів і дослідницьких інститутів" країни-терористки, які нібито мають вплив на ухвалення рішень Владіміром Путіним або мають контакти з Кремлем.

Джерела NBC News стверджують, що метою таких контактів було "підтримування каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і з'ясування можливостей для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії щодо припинення війни".

Як на ці "переговори" реагують в Україні

Річард Хаас і Чарльз Купчан доволі довго просувають наративи про необхідність якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною. Мовляв, головне "припинити стріляти".

В Офісі Президента України в коментарі журналістам NBC News сказали, що не коментуватимуть повідомлення із джерел про переговори між США й Росією.

Водночас в ОП наголосили, що позиція Києва незмінна:

Доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорили і президент, і всі наші офіційні спікери. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно,

– мовиться в повідомленні.