Методи нагадають 1937 рік, – колишній білоруський силовик про допити Протасевича

Колишній підполковник білоруської міліції Олександр Азаров упевнений, що до Протасевича могли застосовувати методи і фізичного, і психічного впливу. Він розповів про шокуючі методики "вибиття" зізнань і порівняв їх із допитами НКВД.

Зараз Олександр Азаров виступає від об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL. Втім, колись працював у білоруській міліції і добре знайомий з її методиками.

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Зізнання Протасевича вибиті під тортурами

Азаров розповідає, що одразу зрозумів: Протасевич буде давати свідчення. Оскільки, знаючи методи білоруської влади, КДБ важко було відмовитися від давання показів За словами екссиловика, їх методи дуже нагадують 1937 рік.

Що це під тиском – це 100%. Не тільки під тиском, а й під тортурами, тому що видно сліди тілесних ушкоджень – на зап'ястях рук, обличчя у нього взагалі неправильної форми… на ньому є якісь опуклості, які можуть бути від застосування фізичного впливу. Вони, можливо, загримовані,

– припустив Азаров.

Зараз, як розповів Азаров, за ​​підтвердженою інформацією, в будівлі головного управління з боротьби з організованою злочинністю співробітники можуть:

класти людей на підлогу,

бити гумовим кийком,

стріляти з незарядженого пістолета в голову, від чого люди можуть мочитися, і так далі.

Силовики, як сказав полковник, зараз застосовують будь-які методи, аби людина зізналася в тому, що їм потрібно. А також застосовуються методи внутрішньокамерної розробки: якщо людина не погодилася одразу давати покази, її поміщують в камеру, куди підсаджують певних осіб.

Після перебування з ними поруч у камері, людина розповідає все, що завгодно.

Протасевич не воював на Донбасі

Зізнання" головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича в ефірі білоруського держканалу ОНТ зазнали критики від його соратників і близьких: батьки кажуть, що сина тримають в заручниках, в штабі Світлани Тихановської відзначають, що коментарі дані явно під тиском.

Крім того, Азаров в ефірі прокоментував заяви білоруської влади про те, що нібито Протасевич брав участь у війні на Донбасі в складі батальйону "Азов".

За словами Азарова, у нього ще з часів служби в білоруській міліції є точна інформація про те, що КДБ Білорусі вже допитував Протасевича з приводу його поїздки і переконався, що мова йшла тільки про репортерську роботу.

Роман дійсно перебував в зоні АТО… Але у нас є стовідсоткова інформація, яку я отримав, коли працював тоді, що в серпні 2015 року Протасевича викликали в четверте Головне управління КДБ... там проводився його допит. Згідно з ним, КДБ прийшло до висновку, що Протасевич не воював на Донбасі,

– розповів екссиловик.

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