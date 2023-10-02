Коломойський надав український паспорт: чи має він інші громадянства

У Шевченківському районному суді Києва підтвердили, що для посвідчення особи Ігор Коломойський надав український паспорт. Окрім того, в ухвалі суду його називають громадянином України.

Ігор Коломойський має українське громадянство. При цьому невідомо, чи має він громадянство інших країн.

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Коломойський надав паспорт громадянина України

Під час засідання, де обирали запобіжний захід Коломойському, суд зазначив, що він народився в Дніпропетровську (тепер Дніпро – 24 Канал) і є громадянином України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень.

Водночас суд жодного разу не порушив питання наявності громадянства інших країн. Зокрема, мовиться про громадянство Кіпру та Ізраїлю.

Раніше звернули увагу на те, що в тексті підозри його називають "громадянином Ізраїлю та Кіпру, позбавленим українського громадянства", але на засіданні суддя говорив про нього як про "громадянина України".

У Шевченківському районному суді Києва підтвердили, що для посвідчення особи Ігор Коломойський надав український паспорт.

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