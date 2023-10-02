Коломойський надав український паспорт: чи має він інші громадянства
У Шевченківському районному суді Києва підтвердили, що для посвідчення особи Ігор Коломойський надав український паспорт. Окрім того, в ухвалі суду його називають громадянином України.
Ігор Коломойський має українське громадянство. При цьому невідомо, чи має він громадянство інших країн.
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Коломойський надав паспорт громадянина України
Під час засідання, де обирали запобіжний захід Коломойському, суд зазначив, що він народився в Дніпропетровську (тепер Дніпро – 24 Канал) і є громадянином України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень.
Водночас суд жодного разу не порушив питання наявності громадянства інших країн. Зокрема, мовиться про громадянство Кіпру та Ізраїлю.
Раніше звернули увагу на те, що в тексті підозри його називають "громадянином Ізраїлю та Кіпру, позбавленим українського громадянства", але на засіданні суддя говорив про нього як про "громадянина України".
У Шевченківському районному суді Києва підтвердили, що для посвідчення особи Ігор Коломойський надав український паспорт.
Справа Коломойського: останні новини
- Олігарху Ігорю Коломойському 2 вересня вручили підозру одразу за кількома статтями. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Встановлено, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
- Також йому 7 вересня повідомили про підозру в справі щодо "Приватбанку". Його підозрюють в заволодінні 9,2 мільярда гривень банку.
- 15 вересня Коломойському оголосили нову підозру – у незаконному збагаченні на суму у 5,8 мільярда гривень. Таким чином усього йому повідомили вже три підозри. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки олігарх незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- Засідання в Київському апеляційному суді щодо справи Ігоря Коломойського 6 вересня не відбулося. Причиною цього називають відсутність матеріалів – рішення ще не надійшло в інстанцію. Його перенесли на 25 вересня. До того часу він перебував під вартою, адже саме такий запобіжний захід обрав суд.
- 25 вересня відбулося судове засідання, проте воно нічого не змінило: суд залишив запобіжний захід та можливість внести заставу. Українська журналістка та телеведуча "1+1" Наталя Мосейчук зазначила, що Ігоря Коломойського можуть взяти на поруки команда його телеканалу. За її словами, олігарха готові підтримати ексміністр культури Олександр Ткаченко, СЕО каналу Ярослав Пахольчук, телеведучий Юрій Горбунов, а також інші представники телеканалу.