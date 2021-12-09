Коломойський придбав ще один телеканал

Скандальний олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над ще одним каналом. Тепер він контролює цифрову ліцензію на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

Відтак, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", яку пов'язують із Коломойським. Раніше цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" – юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia.

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Дочірня компанія

У 2021 році компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію.

1 грудня право власності на ТОВ "Дідживан" переоформили на ТОВ "Солюшинс", якою до 2019 року володів гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.

Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. А 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.

Після оформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ",

– мовиться у повідомленні.

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