Коломойський придбав ще один телеканал
Джерело:"Детектор медіа"
Скандальний олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над ще одним каналом. Тепер він контролює цифрову ліцензію на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.
Відтак, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", яку пов'язують із Коломойським. Раніше цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" – юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia.
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Дочірня компанія
У 2021 році компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію.
1 грудня право власності на ТОВ "Дідживан" переоформили на ТОВ "Солюшинс", якою до 2019 року володів гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.
Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. А 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.
Після оформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ",
– мовиться у повідомленні.
Останні новини про олігарха
- Через вихід зі складу наглядової ради "плюсів" олігарха Ігоря Коломойського Нацрада з питань телебачення та радіомовлення переоформила п'ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1".
- Володимир Зеленський у листопаді підписав закон про олігархів, але реакція Ігоря Коломойського була не надто активною, тому що в нього немає великих інтересів на Заході.
- На початку каденції Володимира Зеленського були чутки, що олігарх Ігор Коломойський нібито впливає на президента. Як переконував Андрій Герус, доказових фактів цьому немає.
- ФБР розслідує схеми Ігоря Коломойського щодо виведення грошей "Приватбанку" з України в США та скуповування на них бізнес-нерухомості.
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