Ще щонайменше 2 місяці буде під вартою: Коломойському продовжили "запобіжку"

Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна незаконним шляхом. Відбулось чергове засідання щодо продовження олігархові запобіжного заходу.

Як пишуть ЗМІ, що були на засіданні Шевченківського районного суду Києва 27 жовтня, щонайменше два місяці Коломойський буде в слідчому ізоляторі – тобто до 2 грудня 2023 року. Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мєлєшак.

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Коломойського триматимуть під вартою

Власне, прокурор клопотав про продовження утримання олігарха в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки. Однак йшлося в його заяві і про альтернативу у вигляді застави в понад 3,8 мільярда гривень.

Водночас адвокати Коломойського наголошували на зміні запобіжного заходу на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. Захист заявляв про незадовільний стан здоров'я олігарха.

Суддя, погодивши розголошення медичних даних із Коломойським, зачитала медичний висновок від 26 жовтня, у якому зазначений значний список хронічних хвороб Коломойського та рекомендоване перебування під наглядом лікаря,

– пишуть журналісти зі зали суду.

Зауважимо, що перед президією суддів виступив також лікар Олексій Паранько. Він підтвердив зазначені діагнози на основі аналізів та обстежень олігарха. У відповідь на це суд зобов'язав керівника ізолятора забезпечити належне лікування бізнесмена та медичні обстеження для нього.

Суддя відмовила у клопотанні про передачу Коломойського на поруки. Таке бажання під час засідання висловили народні депутати Сергій Демченко та Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, бізнес-партнер Коломойського Ігор Діденко, військовий Сергій Якименко та СЕО "1+1 Медіа" Ярослав Пахольчук.

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Згадаємо, що Ігор Коломойський цими днями віддав права на медіахолдинг "1+1". Тепер ними володітиме управління трудового колективу. Відповідатиме – чинний генеральний директор компанії, зараз це Ярослав Пахольчук.

Окрім того, важливо, що підозрюють олігарха в заволодінні 5,8 мільярда гривень. Перед тим йому вручили іншу підозру в заволодінні 9,2 мільярда, які належали банку.