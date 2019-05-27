Коломойський оцінив шанси подальшого перебування в Україні

Олігарх Ігор Коломойський переконує, що його майбутнє в Україні залежить від успішності на посаді президента Володимира Зеленського та від того, наскільки плани гаранта спрацюють.

Коломойський і його повернення до України: що про це відомо

Ігор Коломойський покинув Україну у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, бізнесмен заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.

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Відомо, що підприємець поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це пояснював сімейними обставинами.

Про своє повернення до України Коломойський почав говорити у середині квітня 2018 року, коли шанси Зеленського стати президентом були дуже високими. Загалом зв'язок між Коломойським і Зеленським є очевидним. Хоча, обидва заявляють про те, що їхні взаємини – лише партнерські та в рамках бізнесу, але, за інформацією ЗМІ, адвокат Коломойського Андрій Богдан представляв кандидата у президенти Володимира Зеленського та його команду на офіційних зустрічах, продовжуючи системно літати до олігарха. Вже після обрання Зеленського президентом Богдан разом із колишнім шоуменом брав участь у різноманітних заходах і зрештою очолив Адміністрацію президента.

Повернувся Коломойський до України уночі проти 16 травня – за кілька днів до інавгурації Зеленського. Увечері того ж дня він прибув до Києва. За інформацію проекту "Схеми", на борту літака, яким він прилетів на батьківщину, разом із ним перебували народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко та співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч. Обидвоє неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру виборів президента. Додамо, що Міндіч також є соратником Коломойського та має частку у наближених до нього медіаструктурах.

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Щодо свого майбутнього в Україні олігарх у коментарі The Financial Times зазначив, що воно залежить від успішності Зеленського на посаді президента. Раніше багатій заявляв, що планує в Україні залишитися упродовж найближчих 5 років.

Якщо плани Зеленського спрацюють, мені будуть симпатизувати. Навіть якщо я залишуся ні при чому. Якщо Зеленський не зможе, я стану дияволом у плоті. Навіть, якщо пальцем не поворушу,

– заявив Коломойський.

Які плани Коломойський має щодо України

Тут він, зокрема, збирається повернути собі нерухомість у Дніпрі, яку суд віддав НБУ – до націоналізації "ПриватБанку" нерухомість перебувала у його заставі, але згодом банк надав її у забезпечення кредиту рефінансування.

Крім того, фахівці припускають, що Коломойський має певні плани на "Приватбанк". Сам олігарх запевняв, що банк йому не потрібен, а він лише хоче повернути 2 мільярди доларів, які перебували там під час націоналізації. Зеленський також заявляв, що не повертатиме "Приватбанк" Коломойському, оскільки це зараз державна установа.

На переконання економіста Сергія Фурси, фізично Коломойський повернути "Приватбанк не зможе. Фахівець каже, що після апеляцій банк може бути ліквідовано, адже держава забере ті гроші, які вона внесла в капітал банку. У підсумку "Приватбанк" стане неплатоспроможним.

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Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України​