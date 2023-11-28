Суд продовжив Коломойському термін тримання під вартою: скільки він сидітиме в СІЗО

Ігор Коломойський зустріне різдвяні та новорічні свята у СІЗО. Суд знову продовжив йому термін тримання під вартою.

Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для Ігоря Коломойського. Це сталося у вівторок, 25 листопада.

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Скільки Коломойський сидітиме у СІЗО

Згідно із рішенням суду, олігарх перебуватиме у СІЗО до 26 січня 2024 року. При цьому він має можливість вийти під заставу. Її розмір зараз складає 3 мільярди 712 тисяч гривень.

Таким чином, суд задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки України. Адвокати Коломойського мають можливість подати апеляцію.

До цього Коломойському продовжували термін перебування у СІЗО до 2 грудня 2023 року.

Останні новини про Коломойського

Нещодавно бізнесмен відмовився від корпоративних прав на медіахолдинг 1+1 media. Він передав їх гендиректору Ярославу Пахольчуку.

Як повідомлялося раніше, Коломойський більше не володіє часткою у компанії JKX. Олігарх був опосередкованим власником компанії Eclairs Group Limited, однак тепер ця фірма стала державною власністю Великої Британії.

Не так давно стало відомо, що Московський арбітражний суд позбавив Коломойського корпоративних прав на російські активи. Мовиться про компанії Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd.