Суд продовжив Коломойському термін тримання під вартою: скільки він сидітиме в СІЗО
28 листопада 2023, 14:30Читать новость на русском
Ігор Коломойський зустріне різдвяні та новорічні свята у СІЗО. Суд знову продовжив йому термін тримання під вартою.
Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для Ігоря Коломойського. Це сталося у вівторок, 25 листопада.
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Скільки Коломойський сидітиме у СІЗО
Згідно із рішенням суду, олігарх перебуватиме у СІЗО до 26 січня 2024 року. При цьому він має можливість вийти під заставу. Її розмір зараз складає 3 мільярди 712 тисяч гривень.
Таким чином, суд задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки України. Адвокати Коломойського мають можливість подати апеляцію.
До цього Коломойському продовжували термін перебування у СІЗО до 2 грудня 2023 року.Зверніть увагу! Коломойський отримав 3 підозри. За даними СБУ, він та його спільники могли створити схему з внесенням фейкових грошей у банк та легалізацією фіктивних активів.
Останні новини про Коломойського
- Нещодавно бізнесмен відмовився від корпоративних прав на медіахолдинг 1+1 media. Він передав їх гендиректору Ярославу Пахольчуку.
- Як повідомлялося раніше, Коломойський більше не володіє часткою у компанії JKX. Олігарх був опосередкованим власником компанії Eclairs Group Limited, однак тепер ця фірма стала державною власністю Великої Британії.
- Не так давно стало відомо, що Московський арбітражний суд позбавив Коломойського корпоративних прав на російські активи. Мовиться про компанії Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd.