Хлопця у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, але через 3 дні Микита помер.

Важливо Катування дитини в Черкасах: 7-річний хлопчик помер так і не виходячи з коми

Як розповіли у школі, де навчався підліток, він перебував у комі, йому робили переливання крові.

Кома, зупинка серця, переливання крові. Молитви, надії на краще не допомогли. Все ще не можемо повірити. Ми всі знаємо Микиту, як дуже світлого, товариського, життєрадісного хлопця. Всі, від першого до 11 класу,

– написали на сторінці школи.

Зауважимо, що хлопця госпіталізували до реанімації вже у тяжкому стані. Медики боролися за життя школяра до останнього.

Що відомо про трагедію

Пізно ввечері 31 серпня 15-річний Микита приходив до школи, щоб допомогти налаштувати апаратуру напередодні Дня знань. Повертаючись додому, на нерегульованому пішохідному переході він потрапив під колеса машини. На одеському проспекті Шевченка його збив автомобіль Toyota.