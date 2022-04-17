Командування Росії заборонило вихід кораблів з бухти Севастополя через спалену "Москву"
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі. У всьому винна катастрофа крейсеру "Москва".
У Росії шукають протидію українським ракетам
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко з посилання на джерела у розвідці. Кораблям ВМС Росії заборонений вихід з бухти в Севастополі, поки не буде встановлена причина загибелі "Москви".
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Також у повідомленні Геращенка йдеться, що російським кораблям не можна покидати бухту Севастополя, поки не буде знайдена протидія українським протикорабельним ракетам.
Як повідомляють джерела в розвідці, командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі, доти поки не буде встановлена справжня причина загибелі флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" і не знайдені методи ефективної протидії українським протикорабельним ракетам,
– написав Геращенко у телеграмі.
Російський флот виявився замкненим
Радник Дениса Монастирського зауважив, що російський флот "виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого українського Севастополя".
За словами Геращенка, через загрозу втрати інших кораблів він не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в територіальних водах України.
Зауважимо, що 17-го квітня у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія, ймовірно, готується до висадки десанту з моря. У Міноборони України уточнили, що йдеться про Маріуполь.
Крейсер "Москва" потонув у Чорному морі
- Ввечері 13-го квітня стало відомо про те, що російський крейсер зазнав ушкоджень. У флагмана Чорноморського флоту Росії поцілили українськими протикорабельними ракетами "Нептун".
- Росія спершу приховувала удар по крейсеру, заявляючи про пожежу. Згодом Кремлю довелося визнати, що крейсер затонув.
- Саме цей крейсер атакував українських захисників острова Зміїний та прикривав усе Херсонське угруповання окупаційних військ Росії.
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