Командування Росії заборонило вихід кораблів з бухти Севастополя через спалену "Москву"

Командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі. У всьому винна катастрофа крейсеру "Москва".

У Росії шукають протидію українським ракетам

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко з посилання на джерела у розвідці. Кораблям ВМС Росії заборонений вихід з бухти в Севастополі, поки не буде встановлена причина загибелі "Москви".

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Також у повідомленні Геращенка йдеться, що російським кораблям не можна покидати бухту Севастополя, поки не буде знайдена протидія українським протикорабельним ракетам.

Як повідомляють джерела в розвідці, командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі, доти поки не буде встановлена ​​справжня причина загибелі флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" і не знайдені методи ефективної протидії українським протикорабельним ракетам,

– написав Геращенко у телеграмі.

Російський флот виявився замкненим

Радник Дениса Монастирського зауважив, що російський флот "виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого українського Севастополя".

За словами Геращенка, через загрозу втрати інших кораблів він не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в територіальних водах України.

Зауважимо, що 17-го квітня у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія, ймовірно, готується до висадки десанту з моря. У Міноборони України уточнили, що йдеться про Маріуполь.

Крейсер "Москва" потонув у Чорному морі

Ввечері 13-го квітня стало відомо про те, що російський крейсер зазнав ушкоджень. У флагмана Чорноморського флоту Росії поцілили українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Росія спершу приховувала удар по крейсеру, заявляючи про пожежу. Згодом Кремлю довелося визнати, що крейсер затонув.

Саме цей крейсер атакував українських захисників острова Зміїний та прикривав усе Херсонське угруповання окупаційних військ Росії.

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