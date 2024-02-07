Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт щодо посилення мобілізації: коли голосуватимуть

Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації. Народний обранець Железняк повідомив, коли будуть голосувати.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив про рекомендацію прийняти законопроєкт щодо посилення мобілізації. Це сталося в середу, 7 лютого.

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Коли голосуватимуть за законопроєкт щодо посилення мобілізації

Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні,

– йдеться в повідомленні.

Железняк повідомив, що 12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 – утрималися.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету" , – повідомив нардеп.

Він наголосив, що очікують сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні.

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