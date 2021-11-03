Комітет рекомендує Раді призначити Верещук на місце Резнікова в уряді

3 листопада 2021 , 17:37
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Джерело:

телеграм Тараса Мельничука

Профільний комітет рекомендує Верховній Раді призначити Ірину Верещук на посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Парламент 3 листопада відправив попереднього главу відомства Олексія Резнікова у відставку.

Про рішення профільного комітету щодо кандидатури Верещук на вакантне місце в уряді у мережі повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

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Комітету рекомендує Раді призначити Верещук міністеркою

На засіданні комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій прийняли рішення рекомендувати парламенту призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кандидатуру Верещук на посаду очільниці цього відомства вніс у Раду і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Досі міністром з питань реінтеграції був Олексій Резніков. Однак нардепи 3 листопада відправили його у відставку. Політика планують призначити новим главою Міноборони.

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Текст допису Тарас Мельничука:

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Верещук Ірину Андріївну на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Автор: Наталія Пристанська