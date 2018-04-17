Компанія ВОЛЯ презентувала новий серіал "Геній. Пікассо"

Відчуй себе Пікассо. Компанія ВОЛЯ надала можливість представникам медіа та блогерам спробувати себе у ролі геніального художника і власноруч написати один з його шедеврів.

Такий переформанс ВОЛЯ підготувала до презентації нового серіалу "Геній. Пікассо". Десятисерійної біографічної стрічки про життя художника, з Антоніо Бандерасом у головній ролі. Прем'єрний показ відбудеться на телеканалі Nathional Geographic у 171 країні. Українці побачать першу серію 23 квітня.

"Ми багато років працюємо з компанією ВОЛЯ. Вони є найбільшим партнером в Україні. Ми постійно придумаємо щось нове, придумуємо, як людям донести цікаву телевізійну інформацію, як зробити наші канали цікавішими, як зробити життя людей перед екраном цікавішим", – зазначив генеральний менеджер FOX & NatGeo Group у Східній Європі Родіон Принцевський.

Абоненти ВОЛІ зможуть побачити першу серію на тиждень раніше. Для цього необхідно лише підписатися на бібліотеку ВОЛЯ СІНЕМА.

"Для абонентів ВОЛЯ у бібліотеці "Воля Сінема" можна вже буде подивитися, починаючи з 17квітня. Це дійсно такий ексклюзив, щоб українці мали змогу першими відчути увесь смак іспанського мистецтва. Серіал для широкого загалу. Він розповідає про те, як Пікассо став дійсно генієм", – сказала PR-менеджер компанії ВОЛЯ Інна Калініна.

Історія про Пікассо – це вже другий сезон серіалу "Геній". Попередній розповідав про життя Альберта Ейнштейна і був номінований на 10 премій "Еммі". Згідно з опитуваннями, саме такий пізновально-ігровий формат фільмів нині найпопулярніший серед глядачів.