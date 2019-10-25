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      Комплекс з переробки опалого листя в Україні: де планують збудувати

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      Опале листя
      Опале листя / suindependent.com

      Депутати Київської міської ради затвердили перелік природоохоронних заходів у місті Києві на 2019-2020 роки. Серед них передбачено будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів.

      Про це повідомили на офіційному сайті Київської міської ради.

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      Депутати вважають, що такий комплекс дозволить розв'язати питання паління опалого листя. Термінів реалізації проєкту в Київраді не назвали.

      Якщо ви стали свідком спалювання листяУ Мінекоенерго радять спершу поговорити з правопорушником і переконати його не робити цього. Процитуйте закон: стаття 50 Конституції, стаття 16 Закону "Про охорону атмосферного повітря", Закон "Про благоустрій у населених пунктах". Якщо ж це не працює – викликайте поліцію (102) та пожежників (101), аби вони ліквідували вогонь.

      Станом на сьогодні розмір штрафу за спалювання листя коливається від 340 до 1360 гривень для громадян і від 850 до 1700 гривень – для посадовців.

      Також у Київраді планують обстежити та розчистити русла річки Либідь. Окрім того, буде продовжено розчистку та ремонт споруд на озері Голубе та благоустрій озер у парку Нивки.

      "Запланована розчистка та благоустрій озер у Солом’янському, Подільському, Оболонському районах. Також маємо облаштувати систему поливу в парку Позняки на Дарниці. Звісно заплановані заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", як одного із найбільших екологічних проблем Дарницького району. Йдеться про вивіз ртутовмісних речовин з території заводу", — повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

      Детальніше про те, як поводитися, коли на вулиці смог, і у чому небезпека – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Окрім того, згідно з програмою, цього року заплановано придбання контейнерів та іншого обладнання для транспортування і тимчасового зберігання небезпечних відходів.

      Спалювання листя
      Шкода через спалення листя

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія Міністерство екології Київрада
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