Скільки комплексів Patriot потрібно, щоб закрити небо України: Жданов назвав цифру

Питання закриття неба досі залишається одним з головних для України. Адже саме системи протиповітряної оборони збивають російські ракети та дрони, які мало не щодня атакують мирні міста.

В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому наявних засобів ППО замало для захисту українців від масованих атак, які здійснює країна-терорист. До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що якби Україні дали ще 7 систем Patriot, у Харкові, Херсоні, Одесі перестали б гинути люди.

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Захист неба

Як зазначив Жданов, для захисту хоча б обласних та промислових центрів України необхідно понад 30 комплексів Patriot. Відомо, що один комплекс закриває небо від аеродинамічних цілей у радіусі до 100 кілометрів, а по балістичних цілях радіус становить 45 кілометрів.

Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення українці казали: "Закрийте нам небо", "Допоможіть закрити небо". Я не знаю, чому ми забули про це гасло, але воно досі залишається актуальним. Я так розумію, президент повернувся до цього,

– мовив військовий експерт.

Наявність кількох одиниць систем SAMP/T та Patriot – це ні про що, зауважив Жданов. Адже наявними засобами Повітряні сили ЗСУ здатні більш-менш гарантовано захистити лише декілька об'єктів.

"Україна – найбільша країна Європи, і якщо ми говоримо про створення глибокої ешелонованої оборони, то кількість комплексів повинна сягати не менше сотні", – додав військовий експерт.

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