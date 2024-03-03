Мобілізація по-новому: у Раді сказали, кому з військовозобов'язаних треба повторно пройти ВЛК
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні готують до другого читання законопроєкт про мобілізацію. У парламенті розповіли, яким групам призовників треба буде пройти медогляд повторно.
Зауважимо, що документ пропонує ліквідувати термін "обмежено придатний". Тепер усі чоловіки призовного віку визнаватимуться ВЛК або придатними або непридатними до військової служби.
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Перевірку пройдуть три категорії: хто саме
За словами нардепа, члена Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Федіра Веніславського, військовозобов'язані чоловіки, які отримали інвалідність другої та третьої групи після початку повномасштабної війни, будуть змушені пройти переогляд, аби підтвердити свій стан здоров'я. Також це стосується чоловіків призовного віку, які отримали статус "обмежено придатних".
Осіб, які мають інвалідність першої групи, повторно не перевірятимуть.
Веніславський пояснив необхідність переогляду. За його словами, після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла. У такий спосіб хочуть вирахувати, хто справді має захворювання, а хто намагається ухилитися від призову.
Нагадаємо, що норма про повторний переогляд вище перерахованих трьох категорій чоловіків призовного віку прописана у новому законопроєкті, який 7 лютого Рада прийняла за основу.
Коли законопроєкт розглянуть у другому читанні
- Після першого голосування у парламенті до законопроєкту почали пропонувати правки. Наразі термін, коли депутати могли пропонувати зміни до документу, завершився. Загалом було запропоновано понад 4000 правок.
- У "Слузі народу" зазначили, що серед основних нововведень, які пропонували народні обранці, було: збільшення терміну бронювання працівників з 6 до 12 місяців, мобілізація засуджених осіб, а також дозвіл громадянам знімати на відео дії працівників ТЦК.
- Веніславський пояснив, що тепер у його комітеті розглянуть усі правки і зроблять порівняльну таблицю. За оптимістичного сценарію це зроблять до 10 – 15 березня, а за песимістичного – до 20 березня. У будь-якому разі законопроєкт до кінця березня вже може бути проголосований у Раді.