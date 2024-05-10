Новий "закон" в дії: як росіяни конфіскують майно українців у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники продовжують незаконно конфісковувати вціліле майно українців. Для цього росіяни вигадали нову шахрайську схему.

Детальніше про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що нині Маріуполь – це великий військовий концтабір.

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Спеціальна комісія та нові "закони"

З метою конфіскації майна місцевих мешканців окупанти створили спеціальні комісії та документ про "бєсхазяйноє імущєство".

Якщо людина протягом місяця на вимогу не з'являється з документами про квартиру, то комісія має право визнати "бєсхазяйной" цю квартиру або будинок,

– мовив Забавін.

Далі так звані чорні рієлтор, яких тепер дуже багато в окупованому місті, перепродають це майно росіянам.

Що це, як не геноцид українців,

– зауважив депутат Маріупольської міської ради.

Росія своїми військовими діями змусила покинути місто більшу частину українців. Зараз люди, які хотіли б щось переоформити, або хвилюються щодо свого майна, не можуть ним користуватися, якщо не отримають ганебний російський паспорт.

2022 рік взагалі у росіян пішов не по плану. Всього 5 тисяч людей отримали російські паспорти. Потім окупанти зробили примусову паспортизацію. Проти цього виступають певні маріупольці, які вимушені перебувати в окупації та не хочуть отримувати ці паспорти,

– додав Забавін.

Нещодавно російські загарбники заявили, що з 1 липня ті, хто досі не отримали російські паспорти через 90 днів будуть депортовані. Проте згодом окупанти побачили, що процес паспортизації заходить у глухий кут, тож продовжили термін до кінця 2024 року, але встановили свої вимоги.

Росіяни продають крадене майно українців у Маріуполі