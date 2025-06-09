Сили не рівні: Трамп чи Маск має більші шанси перемогти у новій хвилі конфлікту

Гучна сварка президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска останнім часом збавляє оберти. Проте говорити про остаточне примирення колишніх союзників наразі зарано.

Про це 24 Каналу розповів голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, наголосивши, коли саме очікувати нового загострення відносин Трампа та Маска. Також, як стало відомо, президента США найбільше розлютило твердження Ілона Маска, що нібито Трамп без його підтримки не зміг би перемогти на виборах.

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Коли може знову розпалитися протистояння

Фарапонов зазначив, що минула лише перша хвиля конфлікту між Трампом та Маском.

Будуть ще нові хвилі, тому що коли йдеться про великі гроші і про медійні можливості Маска, про його особисту аудиторію в соціальних мережах, то консервативні і ліберальні медіа бажатимуть почути від нього інформацію з перших вуст і запрошуватимуть його на інтерв'ю,

– припустив він.

Тому багато чого, за словами голови "Інституту Американістики", залежатиме саме від Маска – від того, наскільки він зможе впоратися з емоціями і чи буде дійсно розповідати про скандали на кшталт того, що він нібито дістав по обличчю від одного з міністрів.

Якщо ж Маск буде цим займатися, тоді адміністрація Трампа консолідується, щоб йому протидіяти. І це може піти їй на користь, адже вона виглядатиме як дуже злагоджений колектив. Тоді адміністрація Білого дому має шанси вийти з цього конфлікту з набагато кращими позиціями, ніж Маск,

– підкреслив Владислав Фарапонов.

Також адміністрація Трампа зараз має реальну владу – більшість республіканців в обох палатах Конгресу – щонайменше до січня 2027 року (у листопаді 2026-го мають відбутися парламентські вибори). Тому сили в цьому конфлікті, на його думку, не зовсім рівні.

Він додав, що напередодні саме проміжних виборів або раніше, наприклад, коли постане питання щодо бюджету на наступний фіскальний рік, протистояння Трампа та Маска може розпочатися з новою силою.

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Нагадаємо, що конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском може мати катастрофічні наслідки. На думку майора ЗСУ Тараса Березовця, якщо Маск надасть дані щодо можливої причетності Трампа до справи Епштейна (він організовував вечірки для впливових та заможних осіб, які, імовірно, мали стосунки з неповнолітніми моделями), тоді президенту США може загрожувати імпічмент.