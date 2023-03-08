Пригожина рано чи пізно вб’ють, – Піонтковський про конфлікт міноборони Росії та ПВК "Вагнер"

У Росії тривають серйозні протистояння між генштабом та власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним. Це суттєво послаблює боєздатність російських збройних сил.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожина рано чи пізно вб’ють.

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Конфлікти знижують боєздатність росіян

Піонтковський зазначив, що конфлікт між російським генштабом та ПВК "Вагнер" суттєво знижує боєздатність окупантів.

Публіцист переконаний, що рано чи пізно Пригожина вб’ють, бо він "замахнувся" на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Гєрасимова.

Це величезна військова корпорація. Шойгу та Гєрасимов керують збройними силами Росії останні 12 років. Отже, вся верхівка, кілька сотень генералів були призначені ними за одним принципом: особистій вірності,

– підкреслив опозиціонер.

Також Андрій Піонтковський вважає, що зняття з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєя Суровікіна, який був ставлеником Євгєнія Пригожина, та призначення Валєрія Герасимова – це "мінівійськовий переворот".

"У ніч з 10 на 11 січня у бункері Путіна стався мінівійськовий переворот. Шойгу та Герасімов змусили його зняти з посади ставленика Пригожина. Це був перший за 23 роки випадок апаратної поразки Путіна, коли під тиском він був змушений поступитися", – сказав політик.

Опозиціонер відзначив, що російському диктатору не вистачило рішучості обрати якусь одну сторону, тому він поки не розправився із Пригожиним.

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