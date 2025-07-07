Переможе хтось один: політолог проаналізував конфлікт Маска та Трампа

Мільярдер Ілон Маск оголосив про створення власної політичної партії. Вона називається "Партія Америки". Це явно не подобається президенту США Дональду Трампу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що поки рано говорити про те, чи щось взагалі з цього вийде. Але Ілон Маск явно робить ті дії, які не подобаються Дональду Трампу.

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Чого очікувати від протистояння Маска і Трампа

Як наголосив Лісний, багато що залежатиме від того, наскільки Трамп вважає цю витівку Маска небезпечною. Президент США вже навіть давав коментар з цього приводу.

Трамп коментує та пушить цю тему. Це демонструє, що такий процес йому не подобається. В одних сферах Маск робить технологічні прориви, а в інших – руйнує. Загалом це протистояння закінчить перемогою когось одного,

– сказав Лісний.

Зрозуміло, що певна кількість американців незадоволена політикою Трампа. І тут вже є питання, чи зможе Маск зібрати увесь цей електорат, аби він з часом проголосував за його партію.

Багато моментів попереду. Я б зараз не робив остаточних висновків, що Маск зруйнує політичну систему США. Він конкурує з Трампом, який руйнує її більш успішно,

– зазначив Лісний.

Додамо, Трамп назвав ідею Маска створити політичну партію "сміховинною". Створення третьої партії лише додає плутанини.