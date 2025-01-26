Туск пригрозив Орбану: які інструменти має Польща, щоб відповісти на шантаж Угорщини

Між Польщею та Угорщиною виникла гучна суперечка. Польській прем'єр Дональд Туск звинуватив угорського колегу Віктора Орбана, який виступив за блокування санкції проти Росії в тому, що той "грає в команді Путіна". Водночас Польща та ЄС можуть відповісти і діями на поведінку Угорщини.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зазначивши, що Польща з 1 січня 2025 року і наступні 6 місяців головуватиме у Раді Європейського Союзу. Водночас у МЗС України очікують від початку цього процесу нових ініціатив щодо посилення військової підтримки Києва та санкційного тиску на Кремль.

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Це запустить ланцюгову реакцію

Жовтенко вважає, що у Варшави зараз є досить багато інструментів саме Євросоюзу, щоб організаційно і політично спробувати поставити Угорщину на місце.

Проте цей процес вже запущено, адже у 2025 році Будапешт не отримає 1 мільярд євро через те, що уряд Орбана не дослухався до рекомендацій з боку Брюсселя щодо усунення суперечностей у внутрішній політиці країни та функціонування демократичних інституцій,

– пояснив він.

Зараз Польща, за словами експерта із міжнародної безпеки, має дуже гарну нагоду посилити тиск на очільників угорської держави. Адже якщо Орбану і далі дозволять робити гучні заяви і продовжувати залишатися в Європейському Союзі, це стимулюватиме ланцюгову реакцію.

Не дарма прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в своїй риториці орієнтується на те, що саме Орбану нічого не прилітає за його висловлювання. Мовляв, він відстоює словацькі інтереси, а інтереси інших європейських країн його не цікавлять. Але при цьому Фіцо цікавлять гроші ЄС і доступ до ресурсів, які це об'єднання може дати,

– підкреслив Жовтенко.

Ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина була головним фактором дестабілізації, що блокував можливість Євросоюзу оперативно ухвалювати стратегічні рішення.

Тому з другої половини 2022 року Італія почала говорити про зміну механізмів ухвалювання рішень в ЄС. А саме відмовлятися в певних моментах від одноголосності, тому що якщо таких країн як Угорщина буде декілька в ЄС, тоді може бути паралізована система управління.

Італія пропонувала перейти до принципу голосування на основі ефективної більшості в стратегічних питаннях, які потребують максимально швидкого вирішення.

Польща зараз цю ідею може підняти, розгорнути в певний робочий план і втілити його. Тоді це буде досить серйозний удар не лише по Орбану, але й поставить на місце будь-яку іншу країну Євросоюзу, яка намагатиметься в такий спосіб шантажувати Брюссель, як цим і займаються Орбан і Фіцо,

– наголосив Тарас Жовтенко.

На думку експерта із міжнародної безпеки, два шантажисти – Орбан і Фіцо – ризикують отримати не просто додаткові обмеження з боку Євросоюзу. Якщо Польща використає своє головування для того, щоб спробувати допомогти об'єднаній Європі розв'язати проблему з ухваленням рішень в межах Європейського Союзу, це дозволить ЄС стати більш активним гравцем в геополітичному сенсі.

Нагадаємо, що Орбан поставив умови щодо продовження європейських санкцій проти Росії. Він вимагає від України продовження транзиту російського газу та гарантій щодо подальшого транзиту нафти.

У відповідь на це Туск заявив, якщо прем'єр Угорщини заблокує санкцій проти Росії, то це означатиме, що він веде гру в команді Путіна, а не підтримує ЄС.

На це висловлювання Туска відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, який назвав польського прем'єра "агентом Сороса". Він додав, що Будапешт не буде "розплачуватися за чужі війни" і що він "грає за угорську збірну".