В Конгресі є 20 навіжених трампістів: політолог припустив, що буде з допомогою Україні від США

В ніч на 1 жовтня Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет країни, який діятиме протягом 45 днів. Перед тим парламентарі не підтримали виділення Україні 6,1 млрд доларів, однак очікується повторний розгляд цього питання.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, Конгресу США незабаром вдасться дійти згоди щодо надання Україні коштів для зміцнення обороноздатності.

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Що означає тимчасовий бюджет США

Фінансовий рік у Сполучених Штатах традиційно розпочинається з 1 жовтня. Відповідно, до цього часу американські конгресмени мають ухвалити бюджет на наступний вік. Натомість у випадку неприйняття бюджету, система управління стає практично паралізованою.

Як зазначає Рейтерович, далеко не вперше американські конгресмени приймають тимчасовий бюджет для того, щоб отримати більше часу на досягнення компромісу у витратах. Як правило, такі "шатдауни" (аварійна зупинка роботи – 24 Канал) трапляються напередодні виборів. Відповідно, опозиційна Республіканська партія використовує цей прийом для здобуття електоральних симпатій.

"Росія намагається розкрутити цю тему і подати її, як зниження підтримки України в Сполучених Штатах. Хоча всі, хто орієнтуються в азах американської політики, чудово розуміють, що (проблеми з ухваленням бюджету – 24 Канал) – це внутрішньоамериканська історія", – запевнив політолог.

Як це вплине на допомогу Україні

За словами Рейтеровича, в майбутньому Конгрес США обов’язково ухвалить окремий закон про підтримку України.

"Україна має підтримку як республіканців, так і демократів. Звичайно, в республіканській партії є 20 навіжених трампістів, які постійно маніпулюють цим питанням. Але я думаю, що з ними вийде знайти спільну мову або просто заблокувати їхні спроби зірвати виділення допомоги Україні", – припустив політолог.

Ігор Рейтерович про тимчасовий бюджет США: дивіться відео

Водночас дуже важливо, щоб допомога Україні надходила в належних обсягах і розглядалася окремо від інших внутрішньоамериканських питань. Зокрема, кількість коштів, які надійдуть Україні, напряму залежатиме від аудиту військової допомоги, який проводить міноборони США.

“Я переконаний, що (результати аудиту – 24 Канал) будуть нормальними, адже до сьогодні не було відомо про жоден факт, коли американська допомога використовувалась Україною не за призначенням”, – зазначив Рейтерович.

Відповідно, коли у Джозефа Байдена з’являться офіційні дані, підтверджені аудитом, це стане дуже вагомим аргументом на користь продовження підтримки України. Це виб’є з рук "трампістів" аргументи про те, що Україна нібито зловживає допомогою Сполучених Штатів.

Чому республіканцям вдалося виключити підтримку України з тимчасового бюджету Опозиційні республіканці мають більшість у Палаті представників (нижня палата американського парламенту – 24 Канал). Завдяки цьому саме опозиція мала вирішальний голос у питанні схвалення чи несхвалення бюджету. Як пояснював Павло Клімкін, зараз 80% республіканських виборців підтримують кандидатів, які скептично ставляться до підтримки України. Відповідно, все більше конгресменів мусять зважати на цей тренд під час голосування.

Прийняття тимчасового бюджету США і підтримка України