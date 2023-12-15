На зло Трампу і Путіну: Конгрес США заборонив президенту країни виходити з НАТО

Обидві палати американського парламенту ухвалили закон, який забороняє президенту США самовільно оголошувати про вихід країни з Альянсу. Не останню роль у цьому рішенні Конгресу відіграли Дональд Трамп і війна в Україні.

На закон ще очікує підпис Джо Байдена. Втім, вже зараз журналісти називають його прийняття ознакою відданості Конгресу до НАТО.

Дивіться також Україна може стати другим Афганістаном для США, – WSJ

Що означає закон

Новий закон забороняє будь-якому президенту виводити США із НАТО без схвалення Сенату чи Акту Конгресу.

Ініціаторами законодавчої норми виступили представники обох партій у Сенаті – демократ Тім Кейн і республіканець Марко Рубіо.

Так, Кейн, пояснюючи підтримку НАТО з боку законодавців, зазначив, що Альянс зумів зберегти силу у відповідь на війну Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі. Крім того, прихильність Конгресу до НАТО "надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам про те, що вільний світ залишається єдиним", наголосив демократ.

До чого тут Трамп

Новий закон ухвалили на тлі неоднозначних заяв ймовірного кандидата у президенти від Республіканської партії колишнього очільника США Дональда Трампа. Критики Трампа кажуть, що риторика експрезидента послаблює єдність і силу мети Альянсу. Вони побоюються, що у разі перемоги на виборах Трамп відмовиться від зобов’язань США щодо пакту про взаємну оборону НАТО або повністю виведе США з цього союзу.

Водночас у виданні зазначають, що Альянс набув нового значення за президентства Байдена, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Під час свого терміну Байден багато інвестував в НАТО, направивши більше військ і військових ресурсів до Європи, щоб продемонструвати силу у відповідь на агресію Путіна. Також за Байдена Альянс поповнився новим членом – Фінляндією і готується прийняти ще одного учасника – Швецію.

61 мільярд доларів для України від США: що відомо