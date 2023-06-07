ЗСУ готові до контрнаступу, але є "нюанс": генерал Міллі оцінив можливості наших захисників
Джерело:Associated Press
Українська армія готова до контрнаступальних операцій, однак не варто сподіватися, що війна закінчиться швидко. Зокрема, у цьому впевнений керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Не вщухають розмови про контрнаступ нашої армії, який, очевидно, от-от уже має розпочатися. Це підтверджує той факт, що за останній час бойові дії стали більш інтенсивними.
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"Війна – це плата"
Як зазначив генерал Міллі, протистояння між українськими захисниками та російськими загарбниками може тривати ще довго, однак наші військові засвідчують готовність до операцій.
Подібно до битви за Нормандію, або будь-якого іншого великого бою, війна – це плата. Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тому це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу,
– сказав він.
Окрім того, Міллі констатував, що від початку повномасштабного вторгнення наші війська демонстрували високий рівень підготовки. І після того як західні партнери почали надавати Збройним Силам озброєння, рівень їхньої кваліфікації став ще кращим.
Що відбувається на фронті
- Вранці 7 червня у Генштабі повідомили, що за добу на Донеччині та Луганщині було зафіксовано близько 30 бойових зіткнень між окупантами та українськими захисниками. Власне, ворог не полишає спроб вийти на адмінкордони цих областей.
- Водночас бійцям ЗСУ вдалось завдати 17 ударів по районах зосередження живої сили окупантів, 4 удари по ЗРК, а також знищити російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальні БпЛА.
- Зауважимо, що поповнили лави "200-тих" за цей день близько 880 загарбників. Так, від початку великої війни загинуло 212 030 ворожих військових, що не може не тішити.