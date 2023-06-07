ЗСУ готові до контрнаступу, але є "нюанс": генерал Міллі оцінив можливості наших захисників

Українська армія готова до контрнаступальних операцій, однак не варто сподіватися, що війна закінчиться швидко. Зокрема, у цьому впевнений керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Не вщухають розмови про контрнаступ нашої армії, який, очевидно, от-от уже має розпочатися. Це підтверджує той факт, що за останній час бойові дії стали більш інтенсивними.

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"Війна – це плата"

Як зазначив генерал Міллі, протистояння між українськими захисниками та російськими загарбниками може тривати ще довго, однак наші військові засвідчують готовність до операцій.

Подібно до битви за Нормандію, або будь-якого іншого великого бою, війна – це плата. Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тому це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу,

– сказав він.

Окрім того, Міллі констатував, що від початку повномасштабного вторгнення наші війська демонстрували високий рівень підготовки. І після того як західні партнери почали надавати Збройним Силам озброєння, рівень їхньої кваліфікації став ще кращим.

Що відбувається на фронті

Вранці 7 червня у Генштабі повідомили, що за добу на Донеччині та Луганщині було зафіксовано близько 30 бойових зіткнень між окупантами та українськими захисниками. Власне, ворог не полишає спроб вийти на адмінкордони цих областей.

Водночас бійцям ЗСУ вдалось завдати 17 ударів по районах зосередження живої сили окупантів, 4 удари по ЗРК, а також знищити російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальні БпЛА.

Зауважимо, що поповнили лави "200-тих" за цей день близько 880 загарбників. Так, від початку великої війни загинуло 212 030 ворожих військових, що не може не тішити.