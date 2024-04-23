Від видачі закордонних паспортів до звірки документів: які послуги зараз не надають консульства

Українські чоловіки за кордоном з 23 квітня тимчасово не зможуть скористатися консульськими послугами від дипломатичних представництв нашої держави. Це сталося після рішення МЗС призупинити надання цих послуг.

У МЗС зазначили, що рішення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном ухвалили для недопущення уникнення громадянами України військового обліку та мобілізації. Які послуги наразі не надають консульства українським чоловікам за кордоном – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Заборона на консульські послуги для чоловіків за кордоном: все, що відомо про розпорядження МЗС

Які послуги наразі не надають чоловікам за кордоном

Згідно з розпорядженням Міністерства закордонних справ України під тимчасову заборону потрапила низка консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Під заборону потрапили:

отримання закордонних паспортів, продовження їх терміну дії та внесення до них змін; виконання доручення слідчих чи судових органів; укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрація актів цивільного стану; здійснення нотаріальних дій, які надають консульства:

завіряння договорів, заповітів, довіреностей;

видача свідоцтва про право успадкування та свідоцтва про право власності частини спільного майна у шлюбі;

завіряння копії, фотокопії документів та виписок з них;

запевнення справжності підпису на документах, у тому числі і електронного;

запевнення перекладу з однієї мови на іншу;

встановлення факту, що фізособа жива;

засвідчення факту перебування фізособи у певному місці, а також ідентичності фотографій;

фіксація часу подання документів;

видача дублікатів документів.

Водночас чоловіки призовного віку зможуть скористатись лише послугами, пов'язаними з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

Консульства припинили надання послуг чоловікам призовного віку