Розроблена унікальна методика, – начфіз 28 ОМБр розповів деталі навчання добровольців 18 – 24

У межах проєкту "Контракт 18 – 24" застосовують спеціальну методику, аби навчати добровольців базовій фізичній підготовці. Поступово молодь готують до захисту України на фронті.

Більшість добровольців 18 – 24 років долучаються до бригад, не займаючись спортом раніше, але вони мають свідоме бажання захищати свою країну. Про це 24 Каналу розповів начфіз 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексій Марченко.

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"У нашій бригаді є спеціальні методи поступового та повільного прогресу. Якщо на перший тиждень вони просто ніби "помирають", не можуть пробігти 3 кілометри, то я використовую спеціальні вправи, зокрема, дихальні, щоб через тиждень вони усі добігали і кайфували від цього", – сказав він.

Підготовка бійців

Олексій Марченко зазначив, що для мобілізованих, наприклад, віком 50+, також є спеціальні підходи. Спочатку вони приходять фізичні тести, що визначити, хто що може робити. Поступово усіх навчають, щоб вони могли виконати бойове завдання у складі відділення. Основним завданням інструкторів є зміцнення воїнів, які долучилися до бригади.

Щоб зараз піхотинцю дістатися до точки, де він буде виконувати свій наказ, інколи доводиться проходити 10 – 15 кілометрів пішки. Без витривалості, фізичної підготовки ніяк. Це перше моє завдання. Потім вже можна говорити про включення рукопашної підготовки,

– пояснив начфіз.

За його словами, вони проводять базову загальну військову підготовку у себе на базі. Там працює потужна команда інструкторів. Кожен з них – спеціаліст своєї справи, колишній піхотинець, який пройшов війну. Зазвичай це поранені бійці після реабілітації.

Бійців вчать тактичній медицині, вогневій підготовці, протидії дронам, маскуванню та так далі. Загалом усьому, що зараз потрібно на полі бою.