Контратаки Росії марні, ЗСУ продовжують просуватись крок за кроком, – Зеленський

Спроби Росії контратакувати наразі безуспішні, натомість ЗСУ "крок за кроком" просуваються вперед.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу France 2.

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На цей момент Росія намагається контратакувати, але марно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком,

– сказав Зеленський.

Президент визнав: ЗСУ просуваються не так швидко, "як очікувалося і як хотілося б". І застеріг, що "час зіграє на користь" Росії, "якщо допомога Україні буде перервана".

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