Нас хочуть взяти в котел, – окупант бідкається про важкі будні на Херсонщині
Українські захисники поступово звільняють від російських окупантів Херсонщину. В одному з чергових перехоплень ГУР росіянин жаліється, що його підрозділ можуть взяти в оточення.
Зауважимо, що контрнаступ на Херсон розвивається. Розвідка припускає, що місто може бути звільнене з-під окупації вже найближчим часом. Також про це натякнув й український військовий.
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Окупант скаржиться, що може опинитися в котлі
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило чергове перехоплення розмови загарбника з дівчиною. Окупант скаржиться, що може потрапити в оточення.
Поки ось перестрілки якійсь. Нас в котел можуть взяти, типу, оточити. Така новина дійшла, що з цієї сторони хочуть обійти в Бериславль (Берислав – 24 канал). Якщо вони Бериславль візьмуть, то все – або нам їх "гасити", або нам своїм ходом перепливати Дніпро, щоб вижити,
– жаліється росіянин.
Окрім цього, він не розуміє, чому ніхто не може зруйнувати переправу українських захисників і вони продовжують просуватися.
"І вони просто кожного дня їдуть, їдуть в наш бік. Але сьогодні як вони пішли там – Боже мій! Ну, якщо зараз наші війська не зможуть їх там стримати на правому фланзі, можна вважати, що ми в котлі", – розповідає дівчині окупант.
У відповідь росіянка лише засміялася. За словами загарбника, він сподівається, що за місяць їх "точно не візьмуть". Тоді він нібито поїде додому, де його вже не зможе опинитися в котлі.
Дивіться перехоплення розмови окупанта з дівчиною:
Що відбувається на Херсонщині: головне
- Херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.
- Водночас окупаційна влада регіону заговорила про нібито "добровільне переселення" жителів. "Переміщення" запланували й на тимчасово окупованих територіях Миколаївщини.
- Головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Проте окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста.
- Окрім цього, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно наголосив, що загарбники можуть вдатись до провокацій та обстріляти Херсон.
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