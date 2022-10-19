Нас хочуть взяти в котел, – окупант бідкається про важкі будні на Херсонщині

Українські захисники поступово звільняють від російських окупантів Херсонщину. В одному з чергових перехоплень ГУР росіянин жаліється, що його підрозділ можуть взяти в оточення.

Зауважимо, що контрнаступ на Херсон розвивається. Розвідка припускає, що місто може бути звільнене з-під окупації вже найближчим часом. Також про це натякнув й український військовий.

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Окупант скаржиться, що може опинитися в котлі

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило чергове перехоплення розмови загарбника з дівчиною. Окупант скаржиться, що може потрапити в оточення.

Поки ось перестрілки якійсь. Нас в котел можуть взяти, типу, оточити. Така новина дійшла, що з цієї сторони хочуть обійти в Бериславль (Берислав – 24 канал). Якщо вони Бериславль візьмуть, то все – або нам їх "гасити", або нам своїм ходом перепливати Дніпро, щоб вижити,

– жаліється росіянин.

Окрім цього, він не розуміє, чому ніхто не може зруйнувати переправу українських захисників і вони продовжують просуватися.

"І вони просто кожного дня їдуть, їдуть в наш бік. Але сьогодні як вони пішли там – Боже мій! Ну, якщо зараз наші війська не зможуть їх там стримати на правому фланзі, можна вважати, що ми в котлі", – розповідає дівчині окупант.

У відповідь росіянка лише засміялася. За словами загарбника, він сподівається, що за місяць їх "точно не візьмуть". Тоді він нібито поїде додому, де його вже не зможе опинитися в котлі.

Дивіться перехоплення розмови окупанта з дівчиною:

Що відбувається на Херсонщині: головне

Херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.

Водночас окупаційна влада регіону заговорила про нібито "добровільне переселення" жителів. "Переміщення" запланували й на тимчасово окупованих територіях Миколаївщини.

Головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Проте окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста.

Окрім цього, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно наголосив, що загарбники можуть вдатись до провокацій та обстріляти Херсон.

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