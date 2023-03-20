Лідер Чехії вважає, що Україна має лише одну спробу для контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу. На думку політика, він має відбутися протягом найближчих кількох місяців, адже "вікно можливостей відкрито лише у 2023 році".

Таку думку чеський президент висловив в інтерв'ю польському виданню. Він заявив, що Україна повинна іти в контрнаступ у 2023 році, бо на інший може не вистачити ресурсів.

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Павел в інтерв'ю висловив думку, що українським захисникам треба йти у контрнаступ найближчими місяцями. До того ж цей контрнаступ має бути успішним, оскільки отримати зброю для нового буде вкрай складно. Він говорить, що у 2024 році отримати поточний рівень військової допомоги буде вкрай важко.

Саме тому президент Чехії вважає необхідним нині надавати Україні всі види зброї, аби контрнаступ був успішним і ЗСУ звільнили всі території.

Втома від війни – це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року,

– говорить лідер Чехії.

Окрім цього, Павел наголошує й на змінах на політичній арені. У 2024 році у США відбудуться вибори. Вся увага у той час буде прикута до внутрішніх проблем, що може зменшити військову підтримку. Навіть, якщо кампанія у штатах буде підіймати глобальну тему, то це будуть американсько-китайські відносини, а не Європа.

Разом з тим, Петр Павел наголошує, що ніколи б не наважився порадити Україні відмовитися від частини своїх територій. Він вважає, що рішення про якісь поступки можуть приймати лише українці.

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