Коли Україна зможе перейти у контрнаступ: Буданов назвав передумови

Кирило Буданов розповів, коли Україна зможе перейти у контрнаступ. Він зауважив, що для успішного контрнаступу необхідно зараз тримати оборону.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у розмові з журналістами The Wall Street Journal заявив, що ситуація на фронті складна. Також, судячи з його слів, на контрнаступ України у 2024 році чекати не варто.

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Коли Україна зможе піти в контрнаступ

За словами Буданова, якщо Україна матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону у цьому році, то зможе перейти в контрнаступ у 2025-му.

Також він акцентував на важливості подальшої підтримки держав-партнерів.

Чи будуть вони готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання,

– заявив Кирило Буданов.

Чи зможе Росія захопити Донецьку та Луганську області

Буданов зазначив, що після виходу українських сил з Авдіївки ситуація на фронті залишається складною для обох сторін.

Він зауважив, що російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік повномасштабного вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників.

Наразі пріоритет для російських загарбників на 2024 рік – повна окупація Донецької та Луганської областей. Однак очільник ГУР переконаний, що ворог не зможе здійснити свій задум. "У них не вистачить сил", – сказав він.

Яка ситуація зараз на фронті

Раніше Буданов сказав, що ситуація на фронті російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною.

За словами очільника ГУР, наразі військовим найбільше не вистачає:

артилерійських боєприпасів,

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем,

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях,

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

Однак у ворога також є проблеми. В інтерв'ю The Wall Street Journal генерал-лейтенант повідомив, що росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж можуть виготовити, а більшість поставлених торік у війська танків – старі.