Росія в обороні та зазнає величезних втрат, – генерал Міллі оцінив наступ ЗСУ

Генерал Марк Міллі проаналізував наступ українських героїв. Він зауважив, що російські окупанти – у важкому становищі.

Генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти зазнали колосальних втрат. Їхній моральний стан, як і Росія загалом, – на дні.

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Міллі наголосив: росіяни – в обороні. Україна – бореться.

Я казав декілька місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І це саме те, що це: довгий, кривавий і повільний, і це дуже, дуже важкий бій,

– наголосив Міллі.

Російські окупанти мають чимало проблем. Зокрема, з логістикою. Ворога стрімко "пакетизують". Станом на 18 серпня відомо, що на концерт до Кобзона відправили вже 256 510 окупантів.

Естонська розвідка вважає, що наразі триває війна на виснаження . Українські герої мають успіх на Запорізькому напрямку.

Українські герої атакують південніше Бахмута. По російських окупантах стріляють з артилерії. Окрім того, наразі намагаються пошкодити логістику ворога.

Українські герої йдуть вперед, звільняючи населені пункти. Російські загарбники не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України.