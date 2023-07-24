Україна готується до другої хвилі контрнаступу, – Bild

Західні аналітики припускають, що невдовзі ситуація на полі бою може змінитися. Поки Збройні Сили йдуть впевнено, але повільно. Очікується, що буде ще одна хвиля контратак, у ході якої вдасться здійснити ефективне просування.

Власне, посилаються німецькі журналісти на Президента України Володимира Зеленського. За словами глави нашої держави, поки Збройні Сили діють обережно, але їм вдається все швидше проводити заходи з розмінування територій.

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Нова хвиля контратак ЗСУ

Зеленський говорив, що контрнаступ мав розпочатися набагато скоріше, однак причиною його затримки стало те, що наша армія не отримала достатньої кількості зброї від Заходу та не мала достатньої кількості навченого особового складу.

Це виграло для ворога час – він встиг замінувати велику частину територій.

Я вважаю, що сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні заходи (з розмінування – 24 Канал) можна проводити швидше, оскільки ми досягаємо певних рубежів у розмінуванні,

– констатував український лідер.

На думку експертів, ці слова якраз-таки й означають, що на окремих ділянках фронту почнеться нова хвиля атак, адже розмінування буде більш успішним.

Водночас західна зброя продовжуватиме відігравати в цьому процесі важливу роль. Зокрема, впливатиме на здатність України розпочинати та підтримувати широкомасштабні контрнаступи.

Аналітики також навели цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він наголосив , що ще зарано робити висновки щодо контрнаступу ЗСУ та Україна, очевидно, ще не розгорнула всі сили, підготовлені проти окупантів.

Разом з тим, як пишуть у Bild, наша армія формує "вогневий кулак" зі західної зброї. Про це не так давно також говорив Сергій Баранов. Він є полковником і начальником Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ.

Ворог вдається до ескалації

Звісно, ми всі віримо в нашу армію. Однак важливо й не недооцінювати противника.