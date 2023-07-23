Україна повернула 50% захоплених територій, але контрнаступ триватиме місяцями, – Білий дім

Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 липня прокоментував успіхи Збройних Сил нашої держави у звільненні території від ворога. Він наголосив, що наразі Україна повернула собі вже близько 50% захоплених Росією територій.

Водночас він закликав не сподіватися, що контрнаступ ЗСУ пройде досить швидко. Він припустив, що контрнаступальний рух наших військових триватиме місяцями.

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Що сказав Блінкен про успіхи ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоча Україна відвоювала половину території, яку Росія спочатку захопила під час свого вторгнення, наразі наша держава зіткнулася з "дуже важкою боротьбою", щоб повернути більше.

Вони вже повернули близько 50% того, що спочатку було захоплено,

– сказав Блінкен.

Щодо контрнаступу він сказав, що наразі ще доволі рано оцінювати його наслідки. Попри це, він наголосив, що він триває "важко".

"Він (контрнаступ ЗСУ – 24 Канал) не розгорнеться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще розглядаємо, я думаю, кілька місяців (на розгорнення контрнаступу – 24 Канал)", – наголосив він.

Однак, за його словами, вирішальним елементом українського контрнаступу є військове обладнання і навчанням, які Україна отримує від різних країн.

На відміну від росіян, українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу,

– сказав Блінкен.

Наостанок він наголосив, що мета Росії стерти Україну з карти, знищити її незалежність, суверенітет, а також включити її в Росію – давно не вдалася.

Зверніть увагу! Українські військові неодноразово казали, що контрнаступ Збройних Сил буде затягуватися через те, що наша держава не має далекобійної артилерії та західних винищувачів типу F-16.

Крім того, нашим бійцям потрібні далекобійні ракети типу ATACMS, які вражатимуть цілі окупантів на відстані 300 кілометрів. Однак наразі США вагається нам їх передавати.

Чому затягується контрнаступ ЗСУ