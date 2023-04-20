Як на Харківщині не вийде: полковник ЗСУ пояснив, чому новий контрнаступ не буде "простим"

У Foreign Policy переконані, що для ЗСУ будуть найважливішими перші 24 години контрнаступу. Усе, щоби змусити росіян панікувати та дезорієнтувати керівництво Росії.

Та такі тези пов'язані із діями, які були при виході на Куп'янськ, коли ЗСУ звільняли від окупантів Харківщину. Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Прорив, каскадне обвалення лінії фронту – перша, друга, третя лінія одна за одною руйнуються. Далі – вихід на оперативний простір. Там, де немає противника. Він весь на лінії фронту", – заявив він.

А тим часом тил ворога не обороняється. Світан зауважив, що при виході на Куп'янськ, українська армія у першу добу прорвала лінію фронту поблизу Балаклеї.

А цього разу у нас жодної точки на лінії фронту такої немає. Всюди до глибини 100 кілометрів, до армійської. Дивізійна глибина точно 40 – 50 кілометрів,

– розказав полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, майже до 100 кілометрів у глибину росіяни мають оборонні укріплення. А їх війська розосереджені – у кожному селі є свій гарнізон і кожне село є гарнізонною лінією оборони. Тому оперативного простору там немає.

Рухатися буде не просто

Через це, військовий експерт не думає, що у першу добу контрнаступу окупанти почнуть перегруповуватися та тікати.

"100 кілометрів фронту – це майже весь фронт. Тому нам доведеться "прогризатися" через цей "листковий пиріг" укріплень російських. І згодом вв'язуватися уже в точкові, місцеві бої з гарнізонами", – заявив Роман Світан.

Він припускає, що це буде тяжкий рух.

"Тяжкий рух, монотонна робота по "перемелюванню" російської армії. Але по напрямках, які на 100% є виграшними", – наголосив льотчик-інструктор.

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В окупантів шансів немає

На його думку, майже 600 кілометрів Херсонського та Запорізького фронту, будь-який напрямок – шкода для росіян. Усе через те, що вони притиснуті до Азовського узбережжя.

"Усі 600 кілометрів фронту від Херсону до Вугледару – будь-який напрямок у південно-східний бік, тобто в бік Азовського або Чорного морів на узбережжя, для росіян ну просто програшне", – розказав він.

Світан упевнений, що цю лінію фронту неможливо утримати.

Почнемо цей рух і далі монотонна робота по "перегризанню", "перемелюванню" росіян і вихід на Азовське узбережжя. Ми виконаємо це завдання на 100%. Тобто, якщо почнемо, означає, що сил та засобів достатньо для виконання,

– розповів він.

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