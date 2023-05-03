Їхній страх гірший за саму смерть, – військова ЗСУ про росіян в очікуванні контрнаступу

Російські військові з жахом очікують контрнаступ ЗСУ. Вони прекрасно знають, на що здатна українська армія, наскільки філігранними можуть бути її маневри і красивими спецоперації під керівництвом командування.

Про це 24 Каналу розповіла командирка мінометного взводу Ольга "Відьма" Бігарь. Вона зазначила, що російські окупанти шалено бояться початку наступальних дій українських захисників.

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Командирка зауважила, що для окупантів очікування контрнаступу ЗСУ страшніше за смерть, оскільки вони сидять, як на пороховій бочці та абсолютно не розуміють, що на них чекає.

"Вони звикли до тупої роботи, коли їх тупо розстрілюють, тупо кидають "на м'ясо". А до хитрих і красивих військових маневрів вони не звикли", – впевнена вона.

Втратили почуття безпеки

Росіяни після нескінченних "бавовн" на їхній території, зокрема, в тимчасово окупованому Криму і особливо тієї, що сталась вночі 3 травня над самим Кремлем, втратили почуття безпеки.

А також вони позбулися почуття власної нездоланності. Це те, що їм насаджувалось багато десятків років з пропагандою, з історичною літературою,

– зазначила Бігарь.

Також вони почали розуміти, що економічно дуже втрачають. За її словами, росіяни жаліються, що все дорожчає, важче стає виїхати за кордон, все треба тепер купувати якимись дивними шляхами.

Ольга "Відьма" Бігарь про настрої окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Це дуже сильно психологічно тисне на них. Але не треба забувати, що це Росія і та пропаганда, яка десятиліттями їм вбивалась в голову, нікуди не ділась,

– підкреслила співрозмовниця.

Росіяни розуміють, що щось йде не так, але звинувачують в цьому не своїх політиків, не своє командування, не свої погляди, а Європу і саму Україну.

"До них ще до кінця не дійшло, що відбувається", – наголосила Ольга Бігарь.

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