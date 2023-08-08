Перевага на боці України: в естонській розвідці пояснили, чому успіх контрнаступу ЗСУ реальний

Контрнаступ України відбувається не блискавично через величезну лінію фронту у понад 1000 кілометрів, а також російські оборонні споруди та мінні поля, "засіяні" ворогом. Втім, в естонській розвідці переконані, що українці можуть мати успіх завдяки низці переваг над противником.

Український контрнаступ просувається повільно. Заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії полковник Март Вендла назвав ключові переваги українських військових над противником, від яких може залежати успіх українського просування вперед.

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Обстановка на фронті

За словами Вендли, Україні наразі не вдалося досягти значного прориву на фронті. І це можна пояснити передусім двома речами.

По-перше, різноплановістю лінії фронту, яка наразі складає понад 1000 кілометрів.

На Херсонському напрямку наявність річки "зміцнює" оборону росіян.

Успіх на Запорізькому напрямку відкриває для українців шлях до Криму.

На Донецькому напрямку українським силам буде непросто. Оскільки він вкритий містами, доведеться "битися квартал за кварталом, будинок за будинком, під'їзд за під'їздом".

На Луганському – багато боліт і лісів, що сприяє оборонним діям.

Україна намагається привертати увагу противника на різних напрямках, аби змусити його розподіляти сили і не скупчувати їх на одному напрямку. Однак росіяни роблять те саме. Вони чудово розуміють, що Південь – це стратегічна мета України, а тому намагаються відволікти її на Півночі, підтягуючи туди додаткові резерви.

Друга перешкода для українського контрнаступу – це великі зусилля ворога "влізти в оборону" на загарбаних територіях.

На Півдні після втрати Херсона росіяни створили потужні оборонні укріплення. Для порівняння: якщо в середньому на одну з окупованих областей окупанти мають 400 оборонних споруд, то на Запорізькому їх було 1400.

Оборонні заходи росіян багатошарові:

Вони складаються з глибоких ровів та різних мінних полів, траншей, артилерійських позицій та резервних районів, що перешкоджає прориву українських військ,

– зазначає Вендла.

Чому успіх контрнаступу реальний

Втім, каже полковник, попри складну ситуацію на фронті і потужну оборону противника, українці мають шанс на успішні контрнаступальні дії. І це можливо завдяки низці переваг, які вони мають над своїм противником.

Так, Україна має перевагу у далекобійній артилерії. Вона більш раціонально та ефективно використовує наявні в неї засоби. Також українські вйська переважають російські у точності завдання ударів, що є заслугою гарної бойової розвідки.

Завдяки точним ударам українці ізолюють росіян від необхідного забезпечення, зокрема боєприпасів та "бутербродів".

Окремої уваги заслуговують удари по російських суднах у Чорному морі.

За словами полковника, ці атаки продемонстрували здатність українців завдавати удари на великі відстані. Крім того, вони показали нездатність Росії захистити свою інфраструктуру в Чорному морі.

Хоча росіяни побудували потужну оборону, слід врахувати, що 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно.

І якщо Україні вдасться виявити прогалини в російській обороні, то завдяки точності вогню, кращій тактиці дій малих підрозділів та кращих розвідувальних даних, вона, безумовно, має шанс,

– вважає Вендела.

За словами полковника, потенціал українських військових дозволяє їм просунутися вперед до настання зими.

Контрнаступ України