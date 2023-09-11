Допомагав планувати контрнаступ: генерал Міллі розповів, як часто спілкується із Залужним

Українські військові продовжують давати відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Контрнаступ нашої держави допомагав планувати американський генерал, тож зараз він постійно на зв'язку із Валерієм Залужним, щоб відстежувати прогрес.

Американські журналісти побували в секретному командному центрі. Саме звідси військові на чолі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі стежать за контрнаступом армії України.

Дивіться також ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

Генерал ще не бачив аналогів бойових дій в Україні

Журналіст зустрічається з Міллі за 17 хвилин до 7 ранку. Він саме збирається розмовляти з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Я розмовляю з ним щотижня, іноді двічі, іноді тричі на тиждень,

– зазначив Міллі.

Пізніше журналіста проводять глибоко в підземелля Пентагону, де на екранах демонструються мапи бойових дій на Сході та Півдні України.

За словами Міллі зізнається, в Україні ведуться такі бойові дії, аналогів яких він не бачив.

"Я був у багатьох перестрілках. Я кілька разів підривався в машині на мінах, саморобних вибухових пристроях і від пострілу гранатомета. Але ніколи не стикався з такою інтенсивністю", – сказав він.

Опір росіян жорсткіший, ніж очікували

Вато відзначити, що генерал Міллі допомагав планувати український контрнаступ. Він зауважив, що операція наштовхнулась на жорсткіший, ніж очікувалося, опір росіян, проте "в цьому і полягає різниця між війною на папері й реальною війною."

Американський військовий зазначив, що на реальній війні гинуть реальні люди і вибухають реальні машини, тому в таких ситуаціях люди схильні сповільнюватися.

Але вони роблять це дуже обдумано, і з кожним днем просуваються вперед,

– додав Міллі.

Генерал каже, що вибір цілей і рішення про завдання ударів визначає Україна. Американські ж партнери забезпечують Київ розвідувальною інформацією, яку отримують.

Генерал відзначив, що нашій армії ще потрібно звільнити багато територій, тож на нас чекає важка боротьба.

За його словами, війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, тому що вони не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом, але цей час ще не настав.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини