Годжес присоромив людей, які критикують контрнаступ ЗСУ
Джерело:"Голос Америки"
Генерал США у відставці Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу є непрофесійними та марними заявами. Адже ці слова звучать від людей, які критикують "за 8000 кілометрів".
Відповідну думку колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес озвучив під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?". До речі, російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ, бо злякався, що буде прорив.
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Як Годжес відповів на критику щодо контрнаступу ЗСУ
Генерал США у відставці Бен Годжес заявив, що тим, хто "за 8 000 кілометрів" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.
Це непрофесійні та марні заяви,
– заявив Бен Годжес.
Він також вкотре пояснив, що українцям доводиться проводити контрнаступ без підтримки авіації. Хоча своєю чергою США, Велика Британія чи Німеччина без неї ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.
Окрім того, Бен Годжес раніше пояснював, що контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою. Адже українська армія проводить багатоскладові комплексні операції, працюють спецпризначенці, атакують дрони, відбувається кіберборотьба, Україна виводить з ладу російські радари та ППО, відбуваються інші дії.
Годжес також переконував, що вражаюче українські військові працюють щодо Чорноморського флоту і це створює величезний тиск на російський генштаб.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- На початку вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз ті самі експерти, які прогнозували падіння Києва на початку повномасштабного вторгнення за декілька днів, дорікають на недостатню швидкість наступу.
- Однак генсек НАТО зауважив, що реальність полягає у тому, що українці перевищують очікування знову й знову. Тож не варто з-за кордону чи будь-де, говорити їм, як треба воювати: "Це їх завдання, вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо їх".
- Днями Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у підсумковій телефонній розмові з генералом Марком Міллі у його чинному статусі, що Збройні Сили України не допустили втрати жодної позиції. Адже на деяких напрямках, попри шалений опір противника, бійці продовжують рухатися вперед. Під час розмови також був присутній Чарльз Браун, що очолить Об'єднаний комітет начальників штабів США.