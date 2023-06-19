Межує з елементами паніки, – у ГУР розповіли, як Путін істерить через контрнаступ

Російських окупантів дуже турбує звільнення українських населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, про це свідчать останні заяви кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Про це в "Інтерв'ю під лампою" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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Росіян турбує контрнаступ ЗСУ

Юсов розповів, що схожа на Путіна людина останнім часом почала дуже часто заявляти, як її "не турбує" український контрнаступ. Такі ж заяви роблять представники оточення диктатора.

Очевидно, що висновок лише один – турбує. Це вже межує, власне, з елементами якоїсь панічної атаки. Тобто справді в медійній площині багато і часто рашисти зараз на найвищому рівні свого воєнно-політичного злочинного керівництва обговорюють саме український контрнаступ,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, це можна називати по-різному – оборонна операція, наступ, але в російському інфополі користуються саме терміном "контрнаступ", який навіть не перекладають, а так і вживають.

"Тобто так, турбує. І те, що так званий економічний форум… Даруйте, звичайно, там ніякого серйозного економічного форуму не відбувається в закритій диктатурі. Це все одно, що в Північні Кореї проводити зараз форуми економічні. Але тематика мала б бути якась бодай про економіку, про зростання, а в нього знову весь форум про Україну, про англосаксів", – підсумував Юсов.

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Український наступ триває: коротко