Вибивали ворога з "Москви" та "Пітера": цікаві подробиці про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Українські військові завдяки стрімкому контрнаступу восени звільнили практично всю Харківську область. ЗСУ довелося штурмувати позиції окупантів, які мали символічну назву "Москва" та "Пітер".

Подробиці контрнаступу на Харківському напрямку розповів розвідник 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Роман. За його словами, під час контрнаступу ЗСУ вдалося зайняти потужні укріпрайони росіян.

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Розвідник розповів, як ЗСУ наступали на Харківщині

Наші воїни звільнили населені пункти Нова Гусарівка, Щурівка, Вільхуватка, Байрак і розблокувати трасу на Балаклію. Крім того, ЗСУ змогли вибити ворога зі стратегічно важливих позицій "Москва" та "Пітер".

Військовий Роман заявив, що це одна з тих операцій, яка колись увійде до підручників історії. Як зазначив військовий, штурм позицій "Москва" був вкрай складним, але ЗСУ впоралися із завданням.

Наприклад, надважким був штурм позицій "Москва". Це було справжнє підземне місто, з облаштованими та укріпленими інженерними спорудами, глибокими окопами. Вибити звідти ворога було дуже складно,

– розповів розвідник.

Роман додав, що коли штурм вдався, то гнати російських окупантів стало значно легше. Серед загарбників розпочалася паніка й вони почали тікати.

"Вони тікали, отримавши по зубах, і за ними в паніці те ж саме робили й інші. Сподіваюся, цей страх росіяни передаватимуть ще й наступним поколінням. Щоб вони затямили навіки, що на нашу землю сунутися не можна", – резюмував український воїн.

Контрнаступ ЗСУ перекинувся на Луганську область

На початку жовтня у ЗСУ повідомили, що українські війська взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини. З 21 вересня ЗСУ вдалося просунутися вглибину оборони противника на 55 кілометрів.

Восени контрнаступ на Харківщині перекинувся і на Луганську область. Наразі найбільш запеклі бої точаться навколо Сватового.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ щодня просуваються на декілька кілометрів на Луганському напрямку. Однак 5 листопада він зазначив, що наші воїни щодня просуваються на 500 метрів.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що окупанти встигли підготуватися та стягують резерви.

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