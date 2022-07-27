росіяни почнуть відступати з Херсонщини лише після тисячних втрат, – військовий експерт

На сьогодні, дуже важливим є те, що передумови для початку контрнаступу – дуже вдалі. Але не варто розраховувати на блискавичне і швидке звільнення окупованих територій, адже ворог не захоче легко здаватися.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що велика та значна перемога відбудеться тільки тоді, коли останній окупант полишить українську землю, а вороже угрупування буде повністю розгромлене.

Читайте також Подоляк розповів, чим має закінчитись війна з росією

"Сподіваємось, що під час активного контрнаступу ЗСУ чимало російських загарбників добровільно здадуться у полон, адже нам потрібно поповнювати наш обмінний фонд, щоб врятувати наших воїнів", – каже Петро Черник.

За словами військового експерта, передумови для хороших новин ми маємо, однак не варто поспішати та казати, що пастка замкнулася і противник не буде битися.

До окупантів дійде лише тоді, коли у них будуть величезні втрати, що потрібно забиратись. Це мають бути втрати, що сягають тисяч, а також сотні одиниць спаленої техніки,

– переконаний Черник.

"На превеликий жаль, я не є прихильником тези, що битви не буде. Вона буде, це станеться, тому маємо пам’ятати, що контрнаступальні дії – завжди важче, ніж оборона", – пояснює Петро Черник.

Детальніше про особливості контрнаступу у розмові із Петром Черником: дивіться відео

ЗСУ готуються до контрнаступу – що потрібно знати