"Військове диво": Кулеба розповів, як контрнаступ ЗСУ оцінюють у США

Глава українського МЗС розповів, чи у США говорили про швидкість та успішність українського контрнаступу. За словами посадовця, Штати оцінюють ефективність контрнаступу, виходячи з реалій на полі бою.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю пояснив, якою була позиція Сполучених Штатів Америки щодо контрнаступу ЗСУ. Зокрема, що говорили у США під час візиту української делегації на чолі із президентом Володимиром Зеленським 18 – 21 вересня.

Дивіться також Зустріч Зеленського у Білому домі: Кулеба розповів, чи відчувався скепсис щодо допомоги Україні

Кулеба розповів про позицію США щодо контрнаступу ЗСУ

Міністр заявив, що американські військові не на основі коментарів у соцмережах чи газетах оцінюють ефективність контрнаступу. Вони виходять з реалій, які є на полі бою.

І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони й на півдні, й на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини – мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала,

– запевнив Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що навпаки – була дуже предметна дискусія про те, як розв'язати проблеми, з якими стикаються Сили оборони України, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед.

"Військові більш професійно це прокоментують, але найбільше мені у військовій частині в США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не лише можуть перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям", – розповів міністр.

Він зауважив, що це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку.

Що сказав глава МЗС про далекобійні ракети для ЗСУ

Дмитро Кулеба прокоментував питання далекобійних ракет, про які активно говорили й після візиту Зеленського в США.

За словами міністра, тема TAURUS була на зустрічі президента Зеленського з канцлером Олафом Шольцом, а тема ATACMS – на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Дмитро Кулеба запевнив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак працює з Джейком Салліваном, а він – з Ентоні Блінкеном для того, щоб якомога швидше це питання було вирішене.

І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу. Так само, як ми до цього успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї,

– запевнив глава МЗС.

Дивіться також НАТО наростить виробництво боєприпасів для себе й України, – посол США